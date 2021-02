O.a. André Hazes geeft testconcert in Ziggo Dome

De line-up van de ‘Back to Live’ testconcerten in de Ziggo Dome is bekend! Onder meer André Hazes geeft binnenkort een show in de Amsterdamse zaal.

Line-up testconcerten in Ziggo Dome bekend

De Ziggo Dome opent in maart zijn deuren voor een tweetal testconcerten. Op 6 maart vindt een dance-event plaats met optredens van Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee. Een dag later, op 7 maart, staat André Hazes op het podium van de Amsterdamse concertzaal.

De Ziggo Dome meldt dat er zo’n 180.000 aanmeldingen zijn ontvangen van muziekliefhebbers die bij de shows aanwezig willen zijn. Bij de testconcerten is plaats voor 1300 personen, die verdeeld in vijf ‘bubbels’ van 250 man en één groep van 50 man worden toegelaten. Het publiek dient zich aan verschillende voorwaarden te houden, waaronder deelname aan verschillende onderzoeken.

De line-up voor de #BackToLive pilot evenementen in de #ZiggoDome is bekend!? Op 6 maart gaan de voetjes van de vloer tijdens de show van Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee en op 7 maart betreedt André Hazes het podium! pic.twitter.com/ynZlF5vi8F — Ziggo Dome (@ZiggoDome) February 24, 2021

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​