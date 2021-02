Céline Dion verplaatst concerten in Ziggo Dome naar 2022

Céline Dion heeft haar concerten in de Ziggo Dome opnieuw moeten verplaatsen. De zangeres keert in september 2022 terug in Amsterdam om de shows te spelen.

Céline Dion verplaatst shows naar 2022

De 52-jarige Canadese zangeres zou haar ‘Courage World Tour’ oorspronkelijk in juni 2020 al naar de Ziggo Dome brengen. Door de wereldwijde coronacrisis besloot Dion haar shows naar april 2021 te verplaatsen. Door de nog altijd aanhoudende pandemie zullen de concerten ook op die data echter nog niet mogelijk zijn.

Céline heeft haar concerten zodoende nogmaals verplaatst. De zangeres brengt haar ‘Courage World Tour’ op 9, 10 en 12 september 2022 alsnog naar de Ziggo Dome. De Amsterdamse concertzaal meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe data.

We hebben helaas bericht ontvangen dat de concerten van Céline Dion die op 5, 6 & 7 april 2021 zouden plaatsvinden in de #ZiggoDome verplaatst naar 9, 10 & 12 september 2022. Check hier voor welke nieuwe datum jouw ticket geldig blijft? https://t.co/2SEBKJDNtn pic.twitter.com/JrNx37p0qq — Ziggo Dome (@ZiggoDome) February 17, 2021

Bron: Ziggo Dome

