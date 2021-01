Kensington annuleert Europese tournee

Kensington heeft een streep gezet door zijn aankomende Europese tournee. Dat laat de Utrechtse band middels een statement op Instagram weten.

De Nederlandse rockers zouden in maart en april door Europa reizen, maar door de nog altijd aanhoudende coronacrisis heeft de band moeten besluiten om deze tour te annuleren. De groep laat in een statement op Instagram weten dat het gezocht heeft naar mogelijkheden om de tournee te verplaatsen, maar dit bleek te ingewikkeld.

De annulering geldt enkel voor de Europese tournee, zo meldt de band. De geplande shows in onder meer TivoliVredenburg en de Ziggo Dome later dit jaar gaan vooralsnog gewoon door.

