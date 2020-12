AC/DC releaset derde single van album ‘POWER UP’

AC/DC heeft een nieuwe single uitgebracht! De Australische rockband kwam woensdag met een video voor de track ‘Demon Fire’.

AC/DC releaset derde single

AC/DC is terug met een nieuwe video voor zijn single ‘Demon Fire’. De band deelde de single en videoclip woensdagmiddag op zijn officiële YouTube-kanaal. ‘Demon Fire’ is afkomstig van de nieuwe plaat ‘POWER UP’, die vorige maand werd uitgebracht. Eerder deelden de rockers al de singles ‘Shot In The Dark’ en ‘Realize’.

Check de nieuwe video hier:

