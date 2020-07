Metallica brengt concertregistratie ‘S&M2’ in augustus uit

De langverwachte concertregistratie van Metallica’s S&M2 shows wordt binnenkort uitgebracht. De show verschijnt in augustus als livealbum en dvd.

Metallica kondigt release ‘S&M2’ aan

Metallica gaf in september 2019 twee exclusieve symfonische concerten in samenwerking met het San Francisco Symphony. De shows vonden exact twintig jaar na de eerste samenwerking tussen de metalband en het orkest plaats en kregen de naam ‘S&M2’.

Nadat de concertregistratie in 2019 al in bioscopen over de hele wereld te zien was, kondigt de band nu de release van onder meer een livealbum en dvd aan. ‘S&M2’ verschijnt op 28 augustus 2020 als cd, dvd, Blu-ray, vinyl en digitaal. De release kan gereserveerd worden via de website van de band en Bol.com.

Benieuwd hoe de hernieuwde samenwerking tussen Metallica en het San Francisco Symphony eruitzag? Check hier een performance van de track ‘Nothing Else Matters’:



Bron: Metallica.com

