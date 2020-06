Deftones in 2021 alsnog naar Pinkpop

Deftones komt volgend jaar alsnog naar Pinkpop. De Amerikaanse metalband betreedt het Limburgse podium op zaterdag 18 juni 2021.

Pinkpop heeft een nieuwe naam aan zijn line-up toegevoegd! Ook Deftones komt volgend jaar naar het festival in Landgraaf. De metalband stond oorspronkelijk al op de planning voor Pinkpop 2020, maar die editie viel in het water door de coronacrisis.

Pinkpop 2021, dat op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021 plaatsvindt, heeft tot dusver de volgende namen bevestigd:

Vorige week vierden ze de 20e verjaardag van hun baanbrekende album 'White Pony', vandaag mogen we aankondigen dat @deftones volgend jaar gewoon naar Landgraaf komt! We zijn enorm blij dat de band op zaterdag 19 juni 2021 op Pinkpop staat. #Pinkpop #PP21 pic.twitter.com/EpJ6MV0uFS

