Guns N’ Roses maakt corona-shirts als sneer naar Trump

Guns N’ Roses brengt binnenkort nieuwe T-shirts uit. De bedrukte shirts zijn een regelrechte sneer naar de Amerikaanse president Trump.

Guns N’ Roses komt met ‘corona-shirt’

In de webshop van Guns N’ Roses verschijnt binnenkort een nieuw exemplaar. Op het bijzondere T-shirt staat in grote gele letters de tekst ‘Live N’ Let Die’ met daaronder in het rood ‘COVID 45’.

Volgens de webwinkel van de band gaat het shirt 25 dollar kosten. De volledige opbrengst gaat naar MusiCares, een organisatie die hulpmiddelen en diensten biedt aan mensen uit de muziekindustrie die het tijdens deze coronacrisis moeilijk hebben.

Sneer naar Trump

De band heeft het shirt ontworpen om een sneer aan Donald Trump uit te delen. De president bezocht recent een fabriek waar mondkapjes voor de overheid worden geproduceerd, echter droeg Donald zelf geen mondkapje terwijl het dragen daarvan wel verplicht is.

Medewerkers van de fabriek draaiden tijdens het bezoek van de president het nummer ‘Live And Let Die’ van Wings, dat in 1991 door Axl Rose en co. gecoverd werd. Het nummer ’45’ op het shirt lijkt een directe verwijzing naar Trump, de 45ste president van Amerika.

Bron: Telegraaf

