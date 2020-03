Diederik van Vleuten plaatst theatershows in 2020 online

Cabaretier Diederik van Vleuten gaat, wegens de actualiteiten rondom het coronavirus, zijn theatershows in april 2020 online publiceren.

Dat meldt de cabaretier op zijn officiële website. Speciaal voor alle thuisblijvers zijn zijn cabaretshows vanaf donderdag 2 april 2020 te zien op YouTube. Het gaat om de voorstellingen ‘Daar Werd Wat Groots Verricht’, ‘Buiten Schot’ en ‘Mijn Nachten Met Churchill’, een trilogie waarin de komiek naar de afgelopen eeuwen en zijn familieverleden terugblikt.

Met zijn nieuwe theatershow ‘Moedig Voorwaarts’ gaat Van Vleuten aankomend najaar op tour langs de Nederlandse theaters. De speeldata en -locaties worden eind april van dit jaar bekend gemaakt.

