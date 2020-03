Gers Pardoel releaset gloednieuw album eind 2020

Gers Pardoel is de studio ingedoken om aan nieuw materiaal te werken. Op oudjaarsdag van 2020 brengt de Nederlandse rapper zijn nieuwste album uit.

Albumrelease ‘2020’

Gerwin Pardoel, beter bekend als Gers Pardoel, brengt op oudjaarsdag, donderdag 31 december 2020, zijn kersverseplaat ‘2020’ uit. ‘2020‘ is te reserveren via Bol.com. Bij bestelling van het album ontvang je ook een DVD met daarop liveoptredens van de Nederhop artiest.

‘Ik Neem Je Mee’

Gers timmert sinds 2009 al aan de weg als artiest. In november 2011 verscheen zijn debuutalbum ‘Deze Wereld Is Van Jou’ dat in Nederland met platina- en in België met goud werd bekroond. Inmiddels heeft de Nijmeegse muzikant al meerdere hits op zijn naam staan zoals ‘Bagagedrager’, ‘Morgen Ben Ik Rijk’ en ‘Louise’. Beluister hieronder ‘Ik Neem Je Mee’, de grootste hit van Pardoel.

Bron: YouTube, Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​