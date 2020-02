Jessie Reyez in 2020 naar Melkweg Amsterdam

Jessie Reyez komt naar Nederland! Als onderdeel van haar wereldtour staat de Canadese singer-songwriter in het voorjaar van 2020 op het podium van de Amsterdamse Melkweg.

Jessie Reyez naar Melkweg

Fans van Jessie Reyez opgelet! Op maandag 11 mei 2020 staat de, met een Grammy genomineerde zangeres, op de bühne van de Amsterdamse Melkweg. Dat bevestigt de artiest Instagram. “Let the roller coaster of emotions begin,” schrijft de artiest in haar post. Reyez gaat op wereldtour ter promotie van haar debuutalbum Before Love Came To Kill Us dat op 27 maart 2020 uitkomt.

Concertkaarten

Tickets voor Jessie Reyez gaan op vrijdag 21 februari 2020 in de verkoop. Kaarten zijn o.a. te bemachtigen via de website van Ticketmaster.

Grammy’s en Juno’s

Fans kennen Jessie Reyez van het nummer De Love In The Dark dat inmiddels acht miljoen views heeft op YouTube. De Canadese won in 2019 een Juno Award voor haar EP Being Human in Public en werd dit jaar tevens genomineerd voor een Grammy voor Best Urban Contemporary Album.

Bron: Melkweg, Vice, Juno awards, Instagram Jessie Reyez

Foutje gezien? Mail de redactie.​