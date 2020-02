Krezip viert 20 jaar ‘Nothing Less’ in 013 Poppodium Tilburg

Goed nieuws voor fans van Krezip! De Nederlandse band speelt in het voorjaar van 2020 in het Tilburgse Poppodium 013.

Krezip naar Poppodium

Krezip komt naar Tilburg! De band, bestaande uit 5 leden waaronder leadzangeres Jacqueline Govaert, geeft op vrijdag 15 mei 2020 een concert in Poppodium Tilburg. Dit bevestigde de band donderdagochtend op Instagram. Aanleiding voor de show is het 20-jarige jubileum van debuutalbum Nothing Less. De deuren openen om 19:00 uur waarna het concert om 20:00 uur begint.

Concertkaarten

Tickets voor Krezip gaan op vrijdag 14 februari 2020 om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn o.a. te koop via de website van Poppodium Tilburg.

I Would Stay

Krezip brak in 2000 door met het debuutalbum Nothing Less. Eén van de populairste songs van dit album is I would Stay.

Bron: 013 Poppodium Tilburg, Instagram

