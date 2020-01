Suzanne Vega met nieuw album naar Paterskerk in Eindhoven

Suzanne Vega komt binnenkort met een gloednieuw album en brengt deze plaat in de zomer naar Eindhoven. Vega staat in juli in de vernieuwde Paterskerk.

Suzanne Vega naar Eindhovense Paterskerk

Suzanne Vega brengt in april haar nieuwe album ‘An evening of New York Songs and Stories’ uit. Ter ere van de nieuwe release kondigde de Amerikaanse singer-songwriter eerder al een Europese tour aan, die haar in mei naar de Waalse Kerk in Amsterdam brengt.

Inmiddels heeft Vega een tweede Nederlandse show aan haar tourschema toegevoegd. De 60-jarige zangeres reist op vrijdag 3 juli 2020 naar Eindhoven voor een intiem concert in de vernieuwde Paterskerk.

Concertkaarten

Tickets voor het concert zijn per 31 januari verkrijgbaar via de website van Muziekgebouw Eindhoven. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Suzanne Vega (@suzyv) komt op 3 juli 2020 naar een wel heel bijzondere locatie: de vernieuwde #Paterskerk in Eindhoven. De kaartverkoop start op vrijdag 31 januari om 10:00 uur via https://t.co/wVjUBzzcZ0.#suzannevega #luka #aneveningofnewyorksongsandstories pic.twitter.com/8x8FznTOpC — Greenhouse Talent NL (@GreenhouseTLNT) January 28, 2020

Bron: Muziekgebouw Eindhoven

