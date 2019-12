Leprous in voorjaar 2020 naar Doornroosje Nijmegen

Leprous is op tournee door Europa en slaat Nederland niet over. In februari 2020 is de Noorse band te zien in Doornroosje te Nijmegen.

Leprous naar Doornroosje

Leprous komt naar Nederland! Op maandag 24 februari 2020 staat de vijfkoppige formatie op het podium van Doornroosje in Nijmegen. Aanleiding van de show is een Europese tour ter promotie van het in 2019 verschenen album ‘Pitfalls’.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf donderdag 19 december 2019 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Doornroosje. Uitverkocht? Kijk hier!

Nieuwe muziek

De Noorse rockformatie is uitgegroeid tot een van de grootste progrock- en metalbands van het moment. Deze groei is goed te horen op hun laatste plaat ‘Pitfalls’ die door muziekpers wordt geprezen. Mede doordat de rockers het aandurven om te experimenteren, wat resulteert in negen nummers die volgens de website MetalFan.nl een album vormen “dat zijn geheimen pas openbaart na meerdere luisterbeurten”

Benieuwd naar ‘Pitfalls’? Beluister het hieronder:

Bron: Doornroosje

Foutje gezien? Mail de redactie.​