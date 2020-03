Andrew Roachford met zijn band in 2020 naar Hedon

Andrew Roachford komt binnenkort naar Nederland! In mei 2020 staat de muzikant samen met zijn band op de bühne van Hedon in Zwolle.

Roachford naar Zwolle

Andrew Roachford en zijn band komen op woensdag 6 mei 2020 naar Overijssel voor een show bij Hedon in Zwolle. Om 19:30 uur gaan de deuren van de Grote zaal open waarna het concert om 20:30 uur begint.

Concertkaarten

Tickets voor Roachford zijn per direct verkrijgbaar via de website van Hedon.

‘Twice In A Lifetime’

De Engelse singer-songwriter zit ruim drie decennia in het vak. In 2010 werkte de multi instrumentalist samen met Mike Rutherford’s hobbyproject genaamd Mike + The Mechanics . Samen met de gitarist van Genesis stond de zanger op de planken van poppodium Melkweg in Amsterdam. Vrijdag 3 april 2020 komt zijn kersverse plaat ‘Twice In A Lifetime’ uit. Fans kunnen dit album reserveren via bol.com.

Bron: Hedon, Roachford, EONmusic

Foutje gezien? Mail de redactie.​