Teddy Swims brengt The Ugly Tour naar Ziggo Dome

Teddy Swims komt naar Nederland! De Amerikaanse singer-songwriter geeft in het voorjaar van 2027 een concert in de Ziggo Dome.
Teddy Swims naar Ziggo Dome
Teddy Swims keert volgend jaar terug in de Ziggo Dome. De 33-jarige zanger, bekend van hits als ‘Bad Dreams’ en ‘Mr. Know It All’, geeft op dinsdag 16 maart 2027 een show in de Amsterdamse concertzaal. Het optreden is onderdeel van The Ugly Tour, waarmee hij ook onder meer de AFAS Dome in Antwerpen aan doet.
Concertkaarten
Tickets voor de show gaan op vrijdag 31 juli om 10:00 uur in de verkoop via Ticketmaster. Zijn de kaarten uitverkocht? Kijk dan eens bij een secundair ticketbureau als Topticketshop. Let op: tickets zijn hier vaak duurder dan bij het officiële verkooppunt, maar je bent wél verzekerd van een plek bij de show.
. @teddyswims keert op 16 maart terug naar @ZiggoDome, Amsterdam! De kaartverkoop start op vrijdag 31 juli om 10:00 uur. MOJO Weekly abonnees kunnen in een presale eerder tickets bestellen. Ga voor meer info naar https://t.co/PLMB4ivAVh
Hoe begin je aan een nieuw hoofdstuk als… pic.twitter.com/YHlxqsv9Zz
— MOJO (@mojoconcerts) July 24, 2026
Bron: MOJO
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