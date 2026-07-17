Bob Dylan voor concert naar Lotto Arena in Antwerpen

Bob Dylan heeft een gloednieuwe tour aangekondigd. De legendarische singer-songwriter brengt aankomend najaar een bezoek aan Antwerpen.

Bob Dylan naar Lotto Arena

Waar Nederland tijdens de nieuwe tour van Dylan helaas wordt overgeslagen, mag België zich wel opmaken voor hoog bezoek. Bob Dylan brengt zijn EU/UK 2026 Tour op donderdag 29 oktober naar de Lotto Arena in Antwerpen. “Rough and Rowdy Ways vormt het vertrekpunt voor een avond waarin klassiekers en verrassende keuzes elkaar afwisselen”, schrijft de arena op haar website.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op woensdag 22 juli om 11:00 uur in de verkoop via Ticketmaster. Zijn de kaarten uitverkocht? Kijk dan eens bij een secundair ticketbureau als Topticketshop. Let op: tickets zijn hier vaak duurder dan bij het officiële verkooppunt, maar je bent wél verzekerd van een plek bij de show.

Bron: Lotto Arena

Foutje gezien? Mail de redactie.​