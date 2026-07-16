Kris Kross Amsterdam spreekt zich uit over vertrek Yuki Kempees

Jordy en Sander Huisman van Kris Kross Amsterdam hebben voor het eerst uitgebreid gesproken over het vertrek van Yuki Kempees. In de Qmusic Top 40 Podcast vertellen de dj’s dat de spanningen achter de schermen al langer speelden.

Spanningen achter de schermen

Yuki Kempees, jarenlang MC en het derde lid van Kris Kross Amsterdam, stapte in januari 2026 op. Volgens Jordy en Sander liep het al een tijd stroef: er waren kleine conflicten en de mannen negeerden elkaar. Jordy geeft aan dat hij Kempees eerder al uit de hoogtepunten op het Instagram-account had verwijderd en dat hij op een gegeven moment niet meer met hem wilde samenwerken.

Van barretje tot frontman

De broers schetsen ook hoe de samenwerking begon. In 2015 haalden ze Kempees naar eigen zeggen uit een Amsterdamse bar, waar hij cocktails maakte. In de beginjaren was hij naast MC ook chauffeur en tourmanager. De spanningen ontstonden onder meer doordat Kempees zich steeds nadrukkelijker op een solocarrière wilde richten.

Op zoek naar een nieuwe frontman

De naam Kris Kross Amsterdam blijft bestaan en de shows gaan door; de dj’s zoeken nu een nieuwe frontman. Ze opperden zelfs gekscherend om er een tv-format van te maken. Kempees zelf reageerde eerder kort en liet weten met veel plezier terug te kijken op de gezamenlijke jaren.

Bron: Qmusic Top 40 Podcast

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