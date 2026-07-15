Jordan Rakei in april 2027 naar Gashouder Amsterdam en De Roma Antwerpen

ordan Rakei komt in april 2027 met zijn grootste headline-tour tot nu toe naar de Gashouder in Amsterdam en De Roma in Antwerpen. De Nieuw-Zeelands-Australische singer-songwriter presenteert er zijn nieuwe album A Safe Place To Be Wild.

Jordan Rakei op tournee met nieuw album

Jordan Rakei doet in het voorjaar van 2027 twee shows in de Benelux als onderdeel van zijn Europese tour. Zijn zevende studioalbum A Safe Place To Be Wild verschijnt op 30 oktober via Fontana en draait om zelfacceptatie, kwetsbaarheid en creatieve vrijheid. De eerste single Enemies gaf al een voorproefje van de nieuwe, soulgerichte richting.

Soul, jazz en alternatieve R&B

De multi-instrumentalist en producer bouwde de afgelopen tien jaar een internationale fanbase op met een mix van soul, jazz en alternatieve R&B. Op zijn eerdere platen beweegt hij tussen neo-soul, jazz, melodieuze pop en orkestrale arrangementen.

Voorprogramma

Het voorprogramma van beide concerten wordt verzorgd door Olive Jones.

Speeldata Jordan Rakei

Zondag 11 april 2027 – De Roma, Antwerpen (BE)

Dinsdag 13 april 2027 – Gashouder, Amsterdam (NL)

Jordan Rakei tickets

De officiële kaartverkoop start op vrijdag 24 juli om 11:00 uur via de betreffende podia, waaronder de Gashouder. Zijn de kaarten daar uitverkocht? Probeer het dan bij een secundair ticketbureau als Topticketshop. Let op: tickets zijn hier vaak duurder dan bij het oorspronkelijke verkooppunt, maar je bent wel verzekerd van een plek bij de show.

Bron: Gashouder en De Roma

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