Madison Cunningham en Metropole Orkest: drie shows in Nederland in 2027

Madison Cunningham speelt in januari 2027 drie concerten met het Metropole Orkest in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. De Grammy-winnende singer-songwriter brengt haar repertoire voor het eerst in speciaal geschreven orkestrale arrangementen.

Madison Cunningham en het Metropole Orkest

Voor het eerst verbindt Cunningham haar mix van folk, americana en indierock aan de klank van het Metropole Orkest. Arrangeur en dirigent Sam Gale bewaart het intieme karakter van haar werk en voegt daar nieuwe kleuren en dynamiek aan toe. Bij alle drie de concerten zijn er uitsluitend vaste zitplaatsen.

Folk, americana en jazz

Cunningham geldt als een van de opvallende namen binnen de moderne singer-songwritermuziek, met invloeden die uiteenlopen van Joni Mitchell tot Radiohead en Jeff Buckley. Met haar album Revealer (2022) won ze in 2023 de Grammy voor Best Folk Album. In 2025 verscheen haar opvolger Ace.

Speeldata Madison Cunningham & Metropole Orkest

Maandag 18 januari 2027 – Het Concertgebouw, Amsterdam (aanvang 20:15 uur)

Dinsdag 19 januari 2027 – TivoliVredenburg (Grote zaal), Utrecht (aanvang 20:15 uur)

Woensdag 20 januari 2027 – Muziekgebouw Eindhoven (aanvang 20:15 uur)

Madison Cunningham tickets

De officiële kaartverkoop verloopt per zaal, via Het Concertgebouw, TivoliVredenburg en Muziekgebouw Eindhoven. Zijn de kaarten daar uitverkocht? Probeer het dan bij een secundair ticketbureau als Topticketshop. Let op: tickets zijn hier vaak duurder dan bij het oorspronkelijke verkooppunt, maar je bent wel verzekerd van een plek bij de show.

Bron: Concertgebouw, Muziekgebouw en TivoliVredenburg

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