Young Thug naar AFAS Live Amsterdam in oktober 2026

Young Thug staat op 14 oktober 2026 in AFAS Live in Amsterdam met The New Generation Tour. De Amerikaanse rapper brengt daarbij de nieuwste aanwinsten van zijn label YSL Records mee voor één show in Nederland.

Young Thug met The New Generation Tour naar Amsterdam

Young Thug geldt als een van de meest invloedrijke namen in de moderne hiphop, bekend om zijn herkenbare stemgeluid en experimentele stijl. Hij scoorde met nummers als Trance, Go Crazy en The London en werkte samen met onder anderen Travis Scott, J. Cole en 21 Savage. Daarnaast richtte hij het label Young Stoner Life (YSL) Records op, waarmee hij nieuw talent naar voren schuift.

YSL Records op het podium

Tijdens The New Generation Tour staan ook de nieuwste namen van YSL Records op het podium. Het gaat om Tezzus, Diamond, 1300saint, iyrus, Yume, Biggs en Unky. Bezoekers maken zo als eerste kennis met de artiesten die samen met Young Thug aan de volgende generatie van het label werken.

Speeldata Young Thug

Woensdag 14 oktober 2026 – AFAS Live, Amsterdam (aanvang 20:00 uur)

Young Thug tickets

De reguliere kaartverkoop start op 17 juli 2026 om 10:00 uur via Ticketmaster. Zijn de kaarten daar uitverkocht? Kijk dan bij een secundair ticketbureau als Topticketshop. Let op: tickets zijn hier vaak duurder dan bij het oorspronkelijke verkooppunt, maar je bent wel verzekerd van een plek bij de show.

Bron: Mojo

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