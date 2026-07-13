The Opposites aankomend najaar terug in Gashouder Amsterdam

Goed nieuws voor fans van The Opposites! Het Nederlandse duo keert aankomend najaar terug in de Gashouder in Amsterdam met twee concerten.
The Opposites terug naar Gashouder
Het is niet de eerste keer dat The Opposites het podium in de Gashouder betreden. Het rapduo, bestaande uit Willem en Big2, gaf in 2022 al twee legendarische reünieconcerten in de Amsterdamse evenementenlocatie. Aankomend najaar komt de groep dit dunnetjes overdoen: The Opposites geven op 31 oktober en 1 november twee nieuwe shows in de Gashouder.
Concertkaarten
Tickets voor de shows gaan op maandag 20 juli in de verkoop via de website van de groep. Zijn de kaarten uitverkocht? Kijk dan eens bij een secundair ticketbureau als Topticketshop. Let op: tickets zijn hier vaak duurder dan bij het officiële verkooppunt, maar je bent wél verzekerd van een plek bij de show.
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Bron: Gashouder
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