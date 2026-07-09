BLØF kondigt intieme tour langs ‘vreemde wegen’ aan

BLØF heeft een reeks intieme concerten aangekondigd. De Zeeuwse band reist vanaf het einde van de zomer langs bijzondere locaties met zijn ‘Vreemde Wegen Tour’.

BLØF op tour langs bijzondere locaties

Na twee eerdere edities keren Paskal Jakobsen en co. terug met de ‘Vreemde Wegen Tour’, een tournee die de band langs speciale en opmerkelijke locaties brengt. “De ‘Vreemde Wegen Tour’ is inmiddels iets waar we ieder jaar enorm naar uitkijken”, schrijft de groep bij de aankondiging. “De locaties waar we spelen hebben allemaal een eigen karakter en geschiedenis.”

De ‘Vreemde Wegen Tour’ brengt BLØF langs de volgende locaties:

27 augustus 2026 – Openluchttheater Markiezenhof, Bergen op Zoom

– Openluchttheater Markiezenhof, Bergen op Zoom 29 augustus 2026 – Het Concertgebouw, Amsterdam

– Het Concertgebouw, Amsterdam 1 september 2026 – Grote Kerk, Apeldoorn

– Grote Kerk, Apeldoorn 29 sept t/m 3 okt 2026 – De Oostkerk, Middelburg

Concertkaarten

Tickets voor de shows gaan op vrijdag 10 juli in de verkoop via deze link. Zijn de kaarten uitverkocht? Kijk dan eens bij een secundair ticketbureau als Topticketshop. Let op: tickets zijn hier vaak duurder dan bij het officiële verkooppunt, maar je bent wél verzekerd van een plek bij de show.

Bron: BLØF

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