10 weetjes over Deep Purple die elke rockfan moet kennen

Deep Purple behoort tot de grondleggers van de hardrock en heavy metal en verkocht wereldwijd meer dan 120 miljoen platen. Van de waargebeurde brand achter ‘Smoke on the Water’ tot hun kersverse album SPLAT!: dit zijn tien weetjes over de Britse rocklegende.

10 weetjes over Deep Purple

Deep Purple werd in 1968 in Londen opgericht en wordt samen met Led Zeppelin en Black Sabbath gerekend tot de “unholy trinity” van de vroege Britse hardrock en heavy metal. De naam komt naar verluidt van het oude liedje “Deep Purple” uit 1933, een favoriet van de grootmoeder van gitarist Ritchie Blackmore. “Smoke on the Water” is gebaseerd op een echte gebeurtenis: de brand in het Montreux Casino in 1971, toen tijdens een concert van Frank Zappa iemand met een noodfakkel het plafond in schoot. De titel verwijst naar de rook die over het Meer van Genève dreef. Het album Machine Head (1972) werd grotendeels opgenomen met de mobiele studio van The Rolling Stones. In het Guinness Book of World Records van 1975 stond Deep Purple als luidste band ter wereld: een show in 1972 in het Londense Rainbow Theatre haalde 117 decibel, waarbij naar verluidt drie toeschouwers het bewustzijn verloren. De vele bezettingen worden aangeduid als “Mark I, II, III…” — een systeem dat fans van andere langlopende bands later overnamen. De klassieke Mark II bestond uit Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, Jon Lord en Ian Paice. Drummer Ian Paice is het enige lid dat sinds de oprichting in élke bezetting heeft gespeeld. De band bracht meerdere succesvolle spin-offs voort, waaronder Rainbow, Whitesnake en Gillan. In 2016 werd Deep Purple opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Hun grootste hit “Child in Time” staat in Nederland al decennia genoteerd in lijsten als de Top 2000.

Anno 2026: nieuw album en een premier als fan

Op 3 juli 2026 verscheen SPLAT!, het 24e studioalbum van de band en volgens Deep Purple zelf hun heaviest album in jaren. Ter promotie staat een wereldtournee van 86 shows in 28 landen gepland. Tijdens hun Japan-tour eerder in 2026 werd de band ontvangen door de Japanse premier Sanae Takaichi, zelf drummer en levenslang fan: ze schonk Ian Paice een paar Japanse drumsticks en noemde hem “mijn god”.

Bron: deeppurple.com

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