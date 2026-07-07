PRESIDENT naar 013 Tilburg en Ancienne Belgique in november 2026

De gemaskerde Britse rockband PRESIDENT komt in november 2026 naar de Benelux voor twee headline-shows. Op zondag 15 november 2026 staat PRESIDENT in 013 in Tilburg en op maandag 16 november 2026 in Ancienne Belgique in Brussel.

PRESIDENT terug in Nederland en België

PRESIDENT trekt dit najaar langs Tilburg en Brussel, met Vianova en Dreamwake als support-acts. Deze zomer was de band al te zien op Graspop Metal Meeting; later dit jaar volgt nog een optreden op Lowlands.

Van Download Festival naar eigen shows

De band maakte vorig jaar zijn entree op Download Festival en combineert zware gitaren met elektronische experimenten en een filmische beeldtaal. Na een supporttour met Bad Omens staan nu de eerste eigen headline-shows in de Benelux gepland.

Thema’s rond religie en sterfelijkheid

De muziek van PRESIDENT draait om een zoektocht naar betekenis rond religie en sterfelijkheid, en de spanning tussen de inspirerende en destructieve kanten daarvan.

Speeldata PRESIDENT 2026

zondag 15 november 2026 – 013, Tilburg (NL)

maandag 16 november 2026 – Ancienne Belgique, Brussel (BE)

PRESIDENT tickets

De kaartverkoop voor de show in 013 start op vrijdag 10 juli 2026 om 10:00 uur via 013; voor Ancienne Belgique loopt de verkoop al. Zijn de kaarten uitverkocht? Kijk dan eens bij een secundair ticketbureau als Topticketshop. Let op: tickets zijn hier vaak duurder dan bij het officiële verkooppunt, maar je bent wél verzekerd van een plek bij de show.

Bron: 013

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