DI-RECT naar De Kuip, waarschijnlijk laatste concert ooit

DI-RECT heeft zijn grootste concert ooit aangekondigd! De rockers komen in juni 2025 naar De Kuip. De show wordt waarschijnlijk het laatste concert in het Rotterdamse stadion.

DI-RECT speelt laatste show ooit in De Kuip

DI-RECT komt naar De Kuip! Dat onthulde de Haagse band donderdag in de uitzending van ‘De 538 Ochtendshow’. Het concert, de grootste tot nu toe in de carrière van DI-RECT, vindt plaats op zaterdag 14 juni 2025 en is ter viering van het 25-jarig bestaan van de rockgroep.

“Als kleine jongens hebben we stiekem wel eens gedroomd om ooit in een stadion te spelen. Dat dit nu echt gaat gebeuren, op een plek waar geschiedenis is geschreven met stadionshows van Rolling Stones, U2 en Prince, is letterlijk een droom die uitkomt”, schrijft de band in een persstatement. “Het gaat in alle opzichten onze grootste show ooit worden en we kijken er bijzonder naar uit dit avontuur met onze fans te gaan beleven.”

Directeur Lilian de Leeuw van De Kuip kijkt al uit naar het concert: “Ook omdat het concert waarschijnlijk de laatste is, dat maakt het extra bijzonder. We willen stoppen met deze traditie vanwege nieuwbouw rondom het stadion.”

Tickets voor de show gaan op zaterdag 22 juni om 10:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via deze website. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

