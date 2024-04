Noorse zangeres Aurora in september naar AFAS Live

Aurora komt naar Nederland! De vocaliste uit Noorwegen brengt haar nieuwe tournee in september naar AFAS Live in Amsterdam.

Aurora geeft concert in AFAS Live

Goed nieuws voor fans van Aurora! De excentrieke singer-songwriter keert aankomend najaar terug in Nederland. De 27-jarige Noor heeft haar ‘ What Happened To The Earth? Part 1 Tour’ aangekondigd en brengt deze op zaterdag 28 september 2024 naar AFAS Live in Amsterdam. De tour is ter promotie van haar aankomende album ‘What Happened To The Heart?’, dat op 14 juni verschijnt.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 5 april in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

Bron: AFAS Live

