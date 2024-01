THE CHICAGO FUNK & FRIENDS LIVE naar AFAS Live Amsterdam

THE CHICAGO FUNK & FRIENDS LIVE brengen eerbetoon aan Earth, Wind & Fire in een groots spektakel in AFAS Live Amsterdam.

Op zaterdag 25 mei 2024 staat er een muzikaal hoogtepunt op de agenda in Nederland. THE CHICAGO FUNK & FRIENDS LIVE, een fenomenale formatie bekend om hun ongeëvenaarde funk- en soulgeluid, zullen AFAS Live Amsterdam omtoveren tot de ultieme disco-, soul- en funktempel met hun sensationele show “LET’S REVIVE THE 70’S & 80’S AGAIN”. Maar dat is niet alles – deze editie wordt speciaal, want The Chicago Funk zal een indrukwekkend eerbetoon brengen aan de legendarische muziek van Earth, Wind & Fire.

De band, die door de jaren heen een wereldwijde fanbase heeft opgebouwd, staat bekend om hun meeslepende optredens en de perfecte mix van funky ritmes, soulvolle melodieën en onweerstaanbare grooves. Met een carrière die decennialang omspant, hebben ze zichzelf gevestigd als een van de invloedrijkste groepen die de muzikale erfenis van de jaren ’70 en ’80 levend houden.

AFAS Live Amsterdam, een gerenommeerde concertlocatie, zal dienen als het epische podium waarop THE CHICAGO FUNK & FRIENDS LIVE hun eerbetoon aan Earth, Wind & Fire zullen brengen. Het publiek kan zich verheugen op een betoverende avond, doordrenkt met de tijdloze klanken van hits als “September”, “Boogie Wonderland” en “Shining Star”.

“LET’S REVIVE THE 70’S & 80’S AGAIN” belooft niet alleen een muzikale reis door de gouden tijdperken van de disco, soul en funk, maar ook een eerbetoon aan de onsterfelijke erfenis van Earth, Wind & Fire. Dit is een unieke kans voor fans om de magie van deze legendarische nummers live te ervaren, met de toegevoegde flair van THE CHICAGO FUNK & FRIENDS LIVE.

Kaartverkoop voor dit exclusieve evenement is reeds van start gegaan. Mis deze kans niet om de groovy vibes en de tijdloze muziek van Earth, Wind & Fire te herbeleven in AFAS Live Amsterdam op zaterdag 25 mei 2024. Bereid je voor op een avond vol soul, funk en disco, zoals je die nog nooit eerder hebt beleefd!

