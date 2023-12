Holiday on Ice terug naar Nederland in winter 2024 en 2025!

In het winterseizoenen van 2024 -2025 zal de ijzige betovering en ongeëvenaarde kunst van Holiday on Ice Nederland opnieuw veroveren met de gloednieuwe show ‘NO LIMITS’.

Een adembenemend spektakel dat wordt uitgevoerd door een schitterende Holiday On Ice cast van 40 topkunstschaatsers van over de hele wereld, belooft NO LIMITS een ervaring te worden die alle verwachtingen overstijgt.

De betoverende voorstelling zal neerstrijken op verschillende locaties in Nederland, waaronder het MartiniPlaza in Groningen, Breepark in Breda, Brabanthallen in Den Bosch, Rai Amsterdam, Rotterdam Ahoy en MECC Maastricht. Het is een unieke kans voor schaatsliefhebbers en gezinnen om de magie van Holiday on Ice te beleven, waarbij de grenzen van verbeelding en prestaties worden verlegd.

Met innovatieve choreografieën, oogverblindende kostuums en state-of-the-art productietechnieken brengt ‘NO LIMITS’ het publiek op een meeslepende reis vol emotie en verbazing. Het belooft een onvergetelijke ervaring te worden voor toeschouwers van alle leeftijden.

Mis deze kans niet om de koude winteravonden op te warmen met het hartverwarmende en sensationele spektakel van Holiday on Ice. ‘NO LIMITS’ belooft een viering te worden van grenzeloze creativiteit en talent op het ijs, en het publiek mee te nemen naar nieuwe hoogten van bewondering. Reserveer nu je tickets en maak je klaar voor een magische reis met Holiday on Ice in Nederland!

Foutje gezien? Mail de redactie.​