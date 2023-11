Bruce Springsteen naar Nederland en België

Bruce Springsteen gaat verder met zijn tournee! De zanger en zijn E Street Band doen daarbij ook Nederland en België aan met twee grote openluchtconcerten.

Bruce Springsteen naar Goffertpark en Werchter

Op donderdag 27 juni 2024 is Bruce te zien in het Goffertpark in Nijmegen. Een paar dagen later, op dinsdag 2 juli, staat de zanger op het festivalterrein van Rock Werchter. Dit is een week voordat het bekende festival van start gaat. Beide concerten maken deel uit van zijn Europese tournee met 22 shows, die op 25 juli wordt afgesloten in het Londense Wembley Stadium.

In het voorjaar van 2023 speelde Bruce Springsteen nog een aantal shows in de Johan Cruijff Arena en in Landgraaf. Ook deed de zanger toen Werchter festival aan.

Bruce Springsteen Tickets

Tickets voor de shows gaan op vrijdag 3 november in de verkoop via de websites van Ticketmaster Nederland en Ticketmaster België. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

Bron: MOJO

