André Rieu kondigt nieuwe reeks concerten op Vrijthof aan

Goed nieuws voor fans van André Rieu! De wereldberoemde violist heeft een gloednieuwe reeks concerten op het Vrijthof in Maastricht aangekondigd.

André Rieu kondigt nieuwe concertreeks aan

André Rieu keert in 2024 terug op het Vrijthof in zijn thuisstad Maastricht. De orkestleider kondigde maandag een gloednieuwe reeks concerten aan. De 74-jarige ‘Koning van de Wals’ geeft op 4, 5, 6 en 7 juli 2024 concerten op het plein. De verwachting is dat hier later nog meer shows aan toegevoegd zullen worden. Naast de concerten op het Vrijthof heeft Rieu ook nog een reeks kerstshows in MECC en een nieuwjaarsconcert in de Ziggo Dome op de agenda staan.

Concertkaarten

Bron: Andrerieu.com

