Rammstein in 2024 terug naar Goffertpark Nijmegen

Rammstein keert volgend jaar terug in Nederland. De Duitse metalband brengt zijn Europese tour opnieuw naar het Goffertpark in Nijmegen.

Rammstein in 2024 terug in Goffertpark

Rammstein reist ook in 2024 door Europa. De Duitse band kondigde woensdagochtend een nieuwe lading concerten aan, waaronder een show in het Goffertpark. Till Lindemann en co. keren op dinsdag 18 juni 2024 terug in het Nijmeegse park waar het in 2022 al twee concerten gaf. Afgelopen zomer was de band nog in het Groningse Stadspark te vinden.

Concertkaarten

Bron: Eventim

