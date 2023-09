Simple Minds in april 2024 naar Ziggo Dome Amsterdam

Simple Minds keert volgend jaar terug in Nederland! De Schotse groep geeft een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Simple Minds naar Ziggo Dome

Simple Minds is terug! De newwaveband keert volgend jaar terug in de Ziggo Dome waar het in 2022 voor het laatst te zien was. De Schotten brengen hun gloednieuwe wereldtour op zaterdag 6 april 2024 naar de Amsterdamse concertzaal, voor een avond bomvol tijdloze hits als ‘Alive and Kicking’, ‘Sanctify Yourself’ en ‘Don’t You Forget About Me’.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaat op vrijdag 15 september in de verkoop via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

Bron: MOJO

