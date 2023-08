James Blunt in 2024 naar AFAS Live Amsterdam

James Blunt komt naar Nederland! De Britse singer-songwriter brengt in 2024 een bezoek aan AFAS Live in Amsterdam.

James Blunt naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van James Blunt! De 49-jarige Brit keert volgend jaar terug in Nederland voor een concert in AFAS Live. Blunt betreedt het Amsterdamse podium op zaterdag 24 februari 2024. De show is onderdeel van de ‘Who We Used To Be’ tour, ter promotie van zijn aankomende studioalbum met dezelfde naam. De nieuwe plaat wordt in oktober uitgebracht.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaat op vrijdag 1 september in de verkoop via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

