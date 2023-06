Guus Meeuwis voegt extra concertweekend toe aan laatste editie ‘Groots’

Guus Meeuwis heeft een extra weekend aan ‘Groots met een zachte G’-concerten aangekondigd! De zanger staat in 2024 voor de laatste keer met de concertreeks in het Philips Stadion.

Extra ‘Groots’ weekend voor Guus Meeuwis

Guus had onlangs schokkend nieuws voor zijn fans in petto. De Brabander onthulde dat hij volgend jaar voor de laatste keer in het Philips Stadion in Eindhoven staat met zijn beroemde ‘Groots met een zachte G’-concertreeks. Tickets voor de destijds aangekondigde data gingen in de pre-sale al als een speer. Daarom is besloten om een extra concertweekend aan de reeks toe te voegen.

De nieuw aangekondigde concerten vinden plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2024. Eerder werden er al shows op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni 2024 aangekondigd.

Concertkaarten

Tickets voor de allerlaatste ‘Groots met een zachte G’-concerten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

“Surrealistisch”

Guus is blij met de animo voor de laatste reeks shows, zo vertelt hij op zijn website:

“Het is een bijna surrealistische ervaring om, terwijl ik met mijn team en de band in de bubbel van het Philips Stadion bezig ben met de voorbereiding voor dit weekend, mee te krijgen dat zoveel mensen volgend jaar deelgenoot willen zijn van de laatste editie van Groots met een zachte G. Ik ga aankomend weekend echt met vleugels in!”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Guus Meeuwis (@guus.meeuwis)

Bron: Guusmeeuwis.nl

