Extra show voor Nothing But Thieves in Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van Nothing But Thieves! De band heeft wegens succes een extra concert in de Ziggo Dome aangekondigd.

Nothing But Thieves kondigt extra show aan

De Britse band kondigde onlangs al een concert in de Amsterdamse zaal aan. Kaarten voor dit opreden gingen in de voorverkoop al als een speer en daarom is besloten om een extra show toe te voegen. Conor Mason en co. staan zodoende ook op zaterdag 24 februari 2024 in de Ziggo Dome. Beide concerten zijn onderdeel van de ‘Welcome to the DDC World Tour’.

Concertkaarten

Tickets voor het extra concert zijn per direct verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

