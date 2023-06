Queens of the Stone Age aankomend najaar naar Ziggo Dome

Queens of the Stone Age komt naar Nederland! De Amerikaanse rockers staan aankomend najaar op het podium van de Ziggo Dome.

Queens of the Stone Age naar Ziggo Dome

Queens of the Stone Age is terug van weggeweest! De Californische rockband rond frontman Josh Homme brengt binnenkort zijn nieuwe album genaamd ‘In Times New Roman…’ uit en bij een nieuwe plaat hoort natuurlijk ook een tour. De rockers brengen hun ‘The End Is Nero Tour’ op zaterdag 4 november 2023 naar de Ziggo Dome in Amsterdam.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 16 juni in de verkoop via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

Bron: MOJO

