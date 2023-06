Rammstein reageert op beschuldiging dat fan gedrogeerd werd tijdens concert pre-party

Rammstein heeft gereageerd op de beschuldigingen dat een fan gedrogeerd zou zijn tijdens een pre-party voor het concert van de band. Volgens de band klopt het verhaal niet.

Vrouw claimt gedrogeerd te zijn bij pre-party Rammstein

Een vrouwelijke Rammstein fan heeft in een uitgebreid verhaal op Twitter geclaimd dat zij gedrogeerd zou zijn bij een pre-party voor het concert van Rammstein in Vilnius, Litouwen. De fan zou door iemand uit het team van Rammstein uitgenodigd zijn voor het exclusieve feest. Ze mocht daarnaast helemaal vooraan staan bij het concert van de Duitse metalband en zanger Till Lindemann ontmoeten in de pauze van de show.

De fan, genaamd Shelby Lynn, vertelt in de Twitter posts dat meerdere vrouwen werden uitgenodigd voor de pre-party. De fans werden vervolgens aangemoedigd om alcohol te drinken en voor een goede sfeer te zorgen. Mobiele telefoons moesten worden achtergelaten op een tafel. Lynn zou tijdens het feest slechts twee drankjes gedronken hebben en zich daarna niet meer helder hebben gevoeld.

“Menselijke zombie”

De 24-jarige Ierse werd later op de avond benaderd door iemand uit het team van Rammstein, met de vraag of ze zanger Till Lindemann wilde ontmoeten tijdens de pauze van het concert. De fan stemde in, maar gaf expliciet aan geen seks met hem te willen hebben. Toen Lindemann later tijdens de ontmoeting besefte dat seks er niet in zat, zou hij boos de ruimte uit zijn gestormd en hard geschreeuwd hebben. Lynn geeft aan dat de zanger haar verder niet mishandeld en aangeraakt heeft.

De rest van de avond is een waas voor de vrouw. Zo schrijft ze dat ze in “een menselijke zombie” veranderde, last had van geheugenverlies en hevig moest overgeven. De volgende ochtend had de vrouw moeite om haar bed uit te komen zonder in te storten. Ze had daarbij nog altijd last van hevig overgeven, diarree en koud zweet en ontdekte grote blauwe plekken op haar lichaam.

Reactie Rammstein

Rammstein heeft inmiddels gereageerd op het verhaal van de Ierse fan. De band laat in een statement weten dat het incident onmogelijk tijdens het feest van de band heeft kunnen gebeuren: “We kunnen uitsluiten dat wat beweerd wordt in onze omgeving heeft plaatsgevonden. We zijn ook niet op de hoogte van enig officieel onderzoek naar de zaak.”

