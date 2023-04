Kaartverkoop valt tegen: Guns N’ Roses verplaatst show van Landgraaf naar Weert

Het concert van Guns N’ Roses heeft een nieuwe locatie gekregen. De show van de rockers is verplaatst naar een kleiner terrein vanwege de tegenvallende kaartverkoop.

Guns N’ Roses zou op dinsdag 11 juni 2023 optreden op het Megaland terrein in Landgraaf, waar ook jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. Door tegenvallende kaartverkoop heeft de organisatie echter moeten besluiten om de show naar een kleinere locatie te verplaatsen. Axl Rose en co. staan op 11 juni zodoende niet in Landgraaf, maar op het Evenemententerrein in Weert.

Boeker Rob Trommelen van MOJO Concerts legt uit in gesprek met ‘1Limburg’: “We hadden ingezet op vijftig- tot zestigduizend verkochte kaartjes, dat is niet gebeurd. De kaartverkoop is niet goed genoeg om daar een heel terrein voor op te tuigen. In Weert staat het terrein van Bospop, dat is perfect voor zo’n dertigduizend toeschouwers. Met zo’n vijfentwintig- tot dertigduizend verkochte kaartjes zijn we redelijk tevreden.”

Terugkeer komt te vroeg

Het gebeurt niet vaak dat een grote rockband zoveel minder tickets verkoopt dan verwacht. Trommelen denkt dat de band van Axl Rose en gitarist Slash wellicht te vroeg terugkeert in Nederland: “Het is volgens mij de vierde comebacktour van Guns N’ Roses. Pas nog in Groningen, ze stonden twee keer in Nijmegen. Er is heel veel te doen en mensen maken keuzes.”

Kaartkopers die reeds een ticket hadden gekocht voor het concert in Landgraaf hoeven niks te doen: Het ticket blijft gewoon geldig voor de nieuwe locatie, zo meldt MOJO op zijn website.

