Guus Meeuwis kondigt allerlaatste Groots met een Zachte G-reeks aan

Guus Meeuwis stopt met zijn Groots met een Zachte G-concertreeks. De Brabantse zanger onthult dat de concerten in 2024 de laatste zullen zijn.

Guus Meeuwis komt in 2024 voor het laatst naar het Philips Stadion in Eindhoven met zijn Groots met een Zachte G-concertreeks. Na achttien jaar en meer dan 70 concerten vindt de zanger het genoeg geweest. “Je kunt stoppen omdat je er geen bal meer aan vindt, of omdat je vindt dat het zo mooi geweest is. Dat laatste is het bij mij“, schrijft Guus in een statement op zijn website.

Fans die het evenement nog graag een laatste keer willen bezoeken krijgen nog twee kansen: Guus staat nog op 16, 17 en 18 juni 2023 in zijn geliefde Philips Stadion en laat weten dat de concertreeks ook in 2024 nog terugkeert. Op welke data de concerten in 2024 plaatsvinden is nog niet bekend.

