The Darkness in najaar 2023 naar Melkweg Amsterdam

The Darkness komt naar Nederland! De Britse rockband staat aankomend najaar op het podium van de Melkweg in Amsterdam.

The Darkness naar Melkweg Amsterdam

The Darkness verwierf in 2003 grote bekendheid met de hit ‘I Believe In A Thing Called Love’, afkomstig van het album ‘Permission To Land’. Twee decennia later komen de glamrockers dit twintigjarige jubileum vieren met een concert in de Melkweg! De band rond frontman Justin Hawkins betreedt het Amsterdamse podium op vrijdag 24 november 2023.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 24 maart om 10:00 uur in de verkoop via website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

