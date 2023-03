Comedian Jack Whitehall in april naar AFAS Live

Jack Whitehall komt naar Nederland! De Britse komiek reist in april 2023 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live.

Jack Whitehall naar AFAS Live

Whitehall, sinds 2007 actief, is een grote naam binnen de Britse comedyscene. Zo won hij al drie keer de populaire British Comedy Awards’ King of Comedy publieksprijs. De komiek vormt daarnaast een hilarisch duo met zijn vader in de populaire Netflix show ‘Travels With My Father’ en is met 1,3 miljoen abonnees en ruim 270 miljoen views een hit op YouTube.

De Brit komt op zaterdag 29 april 2023 naar AFAS Live in Amsterdam voor zijn allereerste liveshow op Nederlandse bodem.

Comedytickets

Tickets voor de show gaan op vrijdag 10 maart 2023 om 10:00 uur in de verkoop via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plek bij het evenement!

Bron: AFAS Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​