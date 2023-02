Fall Out Boy aankomend najaar naar AFAS Live Amsterdam

Fall Out Boy keert aankomend najaar terug in Nederland. De Amerikaanse band geeft in oktober een concert in AFAS Live in Amsterdam.

Fall Out Boy naar AFAS Live

Fall Out Boy komt terug! De band, die vorig jaar nog samen met Green Day en Weezer in het Groningse Stadspark te vinden was, speelt aankomend najaar een show in AFAS Live. De poppunkband betreedt het Amsterdamse podium op dinsdag 24 oktober 2023. De show is onderdeel van de ‘So Much For (Tour) Dust’ tournee en de band wordt gesteund door supportacts PVRIS en rapper Nothing,Nowhere.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 17 februari 2023 om 10:00 uur in de verkoop via de website van Ticketmaster. Zijn de tickets niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plek bij de show!

Bron: MOJO

