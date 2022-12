KISS brengt ‘End Of The Road Tour’ voor derde keer naar Ziggo Dome

KISS komt naar de Ziggo Dome! De iconische band brengt zijn ‘End Of The Road Tour’ voor de derde keer naar de Amsterdamse concertzaal.

KISS naar Ziggo Dome in Amsterdam

KISS heeft zijn afscheidstour wegens succes verlengd! De rockers keren in 2023 terug in de Ziggo Dome in Amsterdam. De show, onderdeel van de bands ‘End Of The Road World Tour’, vindt plaats op maandag 12 juni 2023. De afscheidstour bracht de groep in 2019 en 2022 al eerder naar de Amsterdamse concertzaal.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 9 december in de verkoop via Ticketmaster.

Bron: MOJO

