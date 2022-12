The Weeknd in zomer 2023 naar Amsterdam en Brussel

The Weeknd komt naar Nederland en België! De Canadese muzikant reist in de zomer van 2023 naar Amsterdam en Brussel voor shows in de Johan Cruijff ArenA en het Koning Boudewijnstadion.

The Weeknd naar Amsterdam en Brussel

Goed nieuws voor fans van The Weeknd! De Canadese superster keert volgend jaar terug in zowel België als Nederland. De zanger en songwriter brengt zijn nieuwe ‘After Hours Til Dawn Tour’ in de zomer van 2023 naar Amsterdam en Brussel. The Weeknd staat op zaterdag 24 juni 2023 in de Johan Cruijff ArenA. Op dinsdag 11 juli 2023 zijn fans in het Brusselse Koning Boudewijnstadion aan de beurt.

Concertkaarten

Tickets voor de concerten gaan op vrijdag 2 december om 12:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de Nederlandse en Belgische versies van Ticketmaster. Zijn de tickets niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

Bron: Ticketmaster

