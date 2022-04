K-pop band The Boyz naar Ahoy Rotterdam

K-pop fans opgelet! ‘The Boyz’ gaat op tour en komt naar Nederland! De Zuid-Koreaanse boyband zal in juni te zien in Ahoy Rotterdam.

The Boyz Ahoy Rotterdam

Het concert van The Boyz vindt plaats op woensdag 22 juni 2022. Het is niet de eerste keer dat de band, bestaande uit Jacob Younghoon, Hyunjae, Sangyeon, Juyeon, Kevin, New, Q, Ju Haknyeon, Sunwoo en Eric, in Nederland optrad. In 2019 was de boyband te zien in Amsterdam tijdens hun ‘Dreamlike’ Tour.

Concertkaarten

Wanneer tickets voor The Boyz in de verkoop gaan is momenteel niet bekend.

Bron: Rotterdam Ahoy

Foutje gezien? Mail de redactie.​