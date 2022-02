50 Cent geeft exclusief Benelux concert in Antwerps Sportpaleis

50 Cent geeft in juni een concert in het Sportpaleis in Antwerpen! Het concert in de Belgische zaal is de enige show die de rapper in de Benelux speelt.

50 Cent naar Sportpaleis Antwerpen

50 Cent komt naar België! De Amerikaanse rapper reist op donderdag 16 juni 2022 naar het Sportpaleis in Antwerpen. Helaas voor 50’s Nederlandse fans: De show in de Belgische concertzaal is een exclusief Benelux concert. Een show op Nederlandse bodem zit er dus voorlopig niet in. Het Antwerpse Sportpaleis bevindt zich gelukkig net over de grens!

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op dinsdag 22 februari 2022 in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Teleticketservice.

Bron: Teleticketservice

