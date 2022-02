Emeli Sandé voor shows naar Utrecht en Amsterdam

Emeli Sandé komt naar Nederland! De Schotse zangeres geeft in juni concerten in het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg en de Amsterdamse kerk De Duif.

Emeli Sandé naar TivoliVredenburg en De Duif

De 34-jarige zangeres scoorde grote hits met nummers als ‘Clown’ en ‘Read All About It (Part III)’, en brengt deze in juni naar Nederland! Sandé reist op zondag 5 juni 2022 allereerst naar Utrecht voor een concert in poppodium TivoliVredenburg, samen met haar band. Twee dagen later, op dinsdag 7 juni 2022, speelt de zangeres een intiem solo pianoconcert in kerk De Duif in Amsterdam.

Concertkaarten

Tickets voor de shows gaan op vrijdag 18 februari 2022 om 11:00 uur in de verkoop. Kaarten voor het concert in Utrecht zijn verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Tickets voor de show in De Duif worden verkocht via de website van Paradiso Amsterdam.

Bron: MOJO

