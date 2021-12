Robbie Shakespeare op 68-jarige leeftijd overleden

De legendarische Jamaicaanse basgitarist en platenproducer Robert Warrendale Shakespeare, beter bekend als ‘Robbie’ van ‘Sly’ is overleden. Robbie Shakespeare is op 8 december 2021 bezweken aan een nierziekte in een ziekenhuis in Florida, de VS. Hij is 68 jaar geworden.

Robbie Shakespeare overleden

Shakespeare is vooral bekend geworden met drummer Lowell ‘Sly’ Dunbar als het reggae- en dub duo ‘Sly & Robbie’. Naast samenwerking met artiesten uit de reggae- en dub scene (zoals Bob Marley, Peter Tosh, Gregory Isaacs en Dennis Brown) werkte het tweetal vanaf de jaren ’70 tevens samen met wereldwijde bekende popartiesten als Bob Dylan, Britney Spears, Grace Jones, Madonna, No Doubt, Paul Mc Cartney & Mick Jagger.

Van diverse Grammy Award nominaties, zoals in 1986 voor de ‘Best R&B Instrumental Performance’, hebben Robbie & Sly twee awards in de wacht gesleept. Het duo heeft een award voor Best Reggae Recording in 1984 en een voor de Best Reggae Album in 1998 gewonnen. Volgens het Amerikaanse Rolling Stone magazine was Robbie de ’17e beste bassist ooit’ die een grote invloed heeft gehad op de reggae- en dancehallmuziek.

We zullen Robbie’s fundamentele bass lines missen zoals in Dennis Emmanuel Brown’s ‘Revolution’ uit de jaren ’80. Een plaat die trouwens qua tekst nog steeds actueel (b)lijkt te zijn.

