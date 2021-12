Rob de Nijs geeft laatste concert in Ziggo Dome

Rob de Nijs stopt ermee. In het voorjaar van 2022 geeft hij zijn allerlaatste concert, met de naam: ’t Is Mooi Geweest, in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Rob de Nijs Ziggo Dome

De 78-jarige zanger stopt met optreden omdat hij onlangs werd gediagnosticeerd met ziekte van Parkinson. Met het optreden in de Ziggo Dome neemt hij afscheid van zijn fans. Tijdens het concert zal De Nijs samen met zijn band de grootste hits uit zijn oeuvre ten gehore brengen. Verder zijn er gastoptredens van Paskal Jakobsen, Danny Vera, Daniël Lohues en Claudia de Breij.

Concertkaarten

Rob de Nijs Tickets gaan op vrijdag 17 december 2021 in de verkoop. De online kaartverkoop begint om 11:00 uur via Ticketmaster.

Bron: Ticketmaster

