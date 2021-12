Tame Impala voor twee concerten naar AFAS Live Amsterdam

Tame Impala komt naar Nederland! De Australische band geeft in de zomer van volgend jaar twee concerten in AFAS Live in Amsterdam.

Tame Impala in 2022 naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van Tame Impala! Het muzikale project van de Australische multi-instrumentalist Kevin Parker keert in de zomer van 2022 terug in Nederland. Parker en zijn band reizen in augustus naar Amsterdam voor twee concerten in AFAS Live. De groep betreedt het podium op maandag 29 en dinsdag 30 augustus 2022. De concerten zijn onderdeel van de Slow Rush Tour van de band.

Concertkaarten

Tickets voor beide shows gaan op vrijdag 10 december 2022 in de verkoop. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live Amsterdam

